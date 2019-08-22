سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

حقيقة تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى بروسيا

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:04 م
حقيقة تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى بروسيا انفجار - ارشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، تواصل المركز مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، مُشددةً على أن مصر لا تتعرض لأى كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائياً، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. 
 
وفى سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض الهند الموسمىى الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، وتعمل هذه الكتل الهوائية على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها.
 
 

هيئة الارصاد

روسيا

الانفجار النووى

تقرير الشائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة