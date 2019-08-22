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حريق هائل بمخزن لعب الأطفال فى المنوفية

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:23 ص
حريق هائل بمخزن لعب الأطفال فى المنوفية حريق - أرشيفية
فريق المحافظات

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نشب منذ قليل حريق هائل بمخزن لعب أطفال بشارع سيدى زوين بمدينة منوف بمحافظة المنوفية نتيجة ماس كهربائي.

وعلى الفور انتقل اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والباجور وأشمون، و5 سيارات من قوات الحماية المدنية وجارى عملية إخماد الحريق.

 

 


المنوفيه

امن المنوفيه

مدينه منوف

حريق

حريق فى مصنع لعب اطفال

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