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حبس متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالسلام 4 أيام

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:03 م
حبس متهم بحيازة 2 كيلو حشيش بالسلام 4 أيام حشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بحيازة ما يقرب من 2 كيلو حشيش بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم هو " محمد .م " 22 سنة، عاطل، حازا 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
 
وكانت بداية الواقعة عندما نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على محمد . م. م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج،  حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، و بحوزته" 1.750 كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل بيعها على عملائه بدائرة القسم، و 270 جنيه، هاتف محمول "، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.
 
 

تجارة المخدرات

تجارة الحشيش

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حبس

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