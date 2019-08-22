حبس متهمين بحيازة نصف كيلو حشيش بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بترويج مخدر الحشيش، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هما "محمود أ"، و "محمد ع"، عاطلين، واعترفا أمام النيابة بحيازتهم للمضبوطات، التى وزنت نصف كيلو حشيش، بغرض ترويجها بدائرة القسم والكسب غير المشروع منها.

ووردت معلومات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر، وزنت نصف كيلو جرام، قبل ترويجهما علي عملائهما، بدائرة القسم، بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، ومبلغ مالي كبير من متحصلات تجارتهم، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.