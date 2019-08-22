حبس عاطل قتل شابا تدخل لفض مشاجرة فى الطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بقتل شاب فى مشاجرة نشبت بين عدد من المواطنين بمنطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل شاب بالطالبية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة، مما دفع أحد المتشاجرين للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.