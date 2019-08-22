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حبس عاطل بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 4 أيام

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:10 م
حبس عاطل بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "س.م"، عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات تابعة لجماعة إرهابية تهدد أمن واستقرار الدولة.
 
كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بأن المتهم ينضم لجماعه محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة، ولاب توب به متعلقات ورسائل خاصة بهم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر امتلاكه للمضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

الانضمام لجماعة محظورة

نيابة القاهرة الجديدة

حبس

امن الدولة

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