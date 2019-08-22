حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تزوير مستندات فى الوايلى

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالوايلى.

البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط صاحب شركة والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 7740 لسنة 2008م الوايلى " خيانة أمانه " لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مسكنه عثر على" 2 خاتم شعار الجمهورية مطموسين الجهة التابعين لها " أحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة، خاتم معدني كودي، 36 أكلاشيه غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة، المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة( شهادات اتمام التعليم الجامعي ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلي، إجازات مرضية وتقارير طبية "وجميعهم مقلدين".

وضبطت الأدوات المستخدمة فى التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكنر ألوان، ماكينة تغليف، عدسة مكبرة".

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير 2011م من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة " لا يمكنه الإرشاد عنه " وقيامه باصطناع الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكي ( جاري الإرشاد عنه ) وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.