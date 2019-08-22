سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 06:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس شاب بتهمة هتك عرض قاصر داخل دورة مياه مسجد بالشرقية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:58 م
حبس شاب بتهمة هتك عرض قاصر داخل دورة مياه مسجد بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية –فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس ، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بهتك عرض فتاة قاصر ، داخل دورة مياه بمسجد بدائرة المركز، وقررت تسليم الفتاة لأهليتها لأنها لا تزال قاصر.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بضبط شاب يُدعى "م.ج.أ" 21 سنة، وفتاة تُدعى "ح.ش" 16 سنة؛ في وضع مخل داخل دورة مياه مسجد بدائرة مركز شرطة أبو كبير.
 
جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري أبو كبير لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة هتك عرض قاصر، وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهليتها.
 
 

 


الشرقية

ابوكبير

مسجد

دورة مياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة