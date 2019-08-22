حبس شاب بتهمة هتك عرض قاصر داخل دورة مياه مسجد بالشرقية

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بضبط شاب يُدعى "م.ج.أ" 21 سنة، وفتاة تُدعى "ح.ش" 16 سنة؛ في وضع مخل داخل دورة مياه مسجد بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري أبو كبير لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة هتك عرض قاصر، وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهليتها.