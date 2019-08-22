حبس سفاح الُمسنات في بني سويف أربعة أيام بعدما كشفته كاميرات المراقبة

بنى سويف هانى فتحى

قررت نيابة بني سويف، مساء اليوم الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداء من عام 2011 وحتى الاسبوع الماضي.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة فى الطريق الفرعى أمام موقف محى الدين بمدينة بنى سويف فى العقد السابع من عمرها متحللة.

وشكلت وحدة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف فريقى بحثى راجع بلاغات الاختفاء فى الأيام الماضية كشفت عن هوية المجنى عليها وهى غ .ش. ع 72 مبلغ باختفائها منذ عشرة أيام وتعرف اهلها عليها.

وشكلت وحدة البحث الجنائى بمديرية الأمن فريق بحثى قام بتفريغ كاميرات المراقبة فى المنطقة المحيطة بمنطقة العثور على السيدة المتوفاه

و كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص يدعى " مصطفى . أ . ع" مزارع ومقيم قرية ابشنا بمركز بني سويف، وسبق إتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سرقات مواشٍ، سلاح دون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب.

وعلى الفور شنت مديرية يا أمن بنى سويف حملة بالتعاون مع الأمن العام إلى محل إقامة المتهم وتم اقتيادة الى مركز الشرطة، ونفى المتهم التهمة فى بداية الأمر ثم اعترف بقيام بالاعتداء على السيدة ثم اعترف المتهم باستدرجها، وتعدى عليها بقطعة من الحجارة أَودَت بحياتها، واستولى على قرطها الذهبى و250 جنيهًا.

وناقشت الأجهزة الأمنية المتهم بعدما تطابقت حادثة القتل مع بعض الحوادث القديمة لينهار المتهم ويعترف بقتل ثلاث سيدات أخريات، واعترف المتهم بقتله للسيدة "ف. ى. ع"، 60 عام، ربة منزل، من أطفيح بالجيزة، والتى عثر عليها بمجرى مائي بقرية شريف باشا بدائرة مركز بنى سويف.

وإعترف المتهم باستدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، بزعم الحصول على لحوم يوزعها أحد الأشخاص مجانا، وحال وصولهما إلى منطقة زراعية خالية من المارة حاول سرقتها، فلم يعثر معها على شىء، فاغتصبها، وقتلها.

كما اعترف المتهم بقتل سيدة في ديسمير العام الماضي ربة منزل تدعى " س . م . ا"، 81 عاما، ربة منزل، وقام بإلقائها في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية منشأة حيدر، بعد 6 أيام من الإبلاغ بغيابها، بعد استدرجها، والاستيلاء على قرطها الذهبى.

كما تبين أن المتهم وراء جريمة قتل سيدة رابعة وكانت الحادثة في شهر أكتوبر عام 2011، حيث أقدم على خنق ربة منزل بالمعاش تدعى "س. ج. ا"، 73 عام، بعد استدراجها وخنقها بقرية الشيخ علي بهلول بدائرة المركز.