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توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:00 ص
توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى المصريون بالخارج - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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تضمنت موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2019/2020 لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج 6 برامج تستهدف توجيه الدعم لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وهى:

1- الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج.

2- مكافحة الهجرة غير النظامية.

3- تفعيل مُشاركة العلماء المصريين بالخارج.

4- ميكنة وتطوير الخدمات المُقدمة للمصريين بالخارج.

5- توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.

6- البرنامج الداعم ويتضمن تنمية العنصر البشرى وتنمية القدرات والكوادر الفنية بالوزارة.


المصريين بالخارج

البرامج والاداء

التامين الاجتماعى

وزارة الهجرة

اخبار

اليوم السابع بلس

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