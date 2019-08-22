توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كتب عبد اللطيف صبح

تضمنت موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2019/2020 لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج 6 برامج تستهدف توجيه الدعم لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وهى:



1- الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج.

2- مكافحة الهجرة غير النظامية.

3- تفعيل مُشاركة العلماء المصريين بالخارج.

4- ميكنة وتطوير الخدمات المُقدمة للمصريين بالخارج.

5- توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.

6- البرنامج الداعم ويتضمن تنمية العنصر البشرى وتنمية القدرات والكوادر الفنية بالوزارة.