توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

تضمنت موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2019/2020 لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج 6 برامج تستهدف توجيه الدعم لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وهى:
1- الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج.
2- مكافحة الهجرة غير النظامية.
3- تفعيل مُشاركة العلماء المصريين بالخارج.
4- ميكنة وتطوير الخدمات المُقدمة للمصريين بالخارج.
5- توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.
6- البرنامج الداعم ويتضمن تنمية العنصر البشرى وتنمية القدرات والكوادر الفنية بالوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة