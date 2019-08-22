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توافد طلاب الثانوية على لجان الدور الثانى لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:31 ص
توافد طلاب الثانوية على لجان الدور الثانى لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ توافد طلاب ثانوية عامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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توافد طلاب الثانوية العامة دور ثان على لجان الامتحانات اليوم، الخميس، استعدادا لأداء امتحان مادتى الفيزياء الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، والذى يؤديه قرابة 68 ألف طالب وطالبة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان أنه تم التواصل مع رؤساء لجان السير للاطمئنان على وصول أسئلة الامتحانات فى موعدها المحدد دون تأخير.

وانطلقت امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة السبت 17 أغسطس الجارى، ويبلغ إجمالى من يحق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الجبر والهندسة الفراغية الدور الثانى للثانوية العامة

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