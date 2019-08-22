تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

كتب أمين صالح

نجحت مصر فى الوصول بصادراتها من السلع الغذائية إلى أكثر من 2 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالى، وتحديدا خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وفيما يلى 5 معلومات عن صادرات مصر من السلع الذغائية:

- بلغت صادرات مصر من السلع الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 ، 2.28 مليار دولار.

- تضم قائمة السلع الغذائية، الحمضيات الطازجة والمجففة، يليها البطاطس الطازجة والمبردة ثم العنب الطازج والمجفف، والبصل الطازج والمبرد، والجبن، والدقيق والفواكه والأثمار القشرية.

- تشمل قائمة صادرات مصر الغذائية كل من بقايا صناعات النشا والشيكولاتة ثم الخضر المجمدة، وسكر القصب والنباتات وأجزاؤها المستخدمة فى صناعة العطور.

- تصدر مصر كل من عصير الفواكه والخضر والفواكه الطازجة ثم خضر محضرة وغير مجمدة، والبقول القرنية اليابسة.

- يعد الخبز وغيره من منتجات المخابز، والمحضرات الغذائية، والخضر المحضرة والمجمدة ضمن صادرات مصر من السلع الغذائية.