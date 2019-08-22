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ترامب يؤكد أنه الشخص المناسب لمواجهة الصين تجاريا

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:16 ص
ترامب يؤكد أنه الشخص المناسب لمواجهة الصين تجاريا ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه الشخص المناسب لمواجهة الصين على المستوى التجارى، لافتا إلى أن بلاده تربح فى معركتها التجارية مع بكين، وأنه يقوم بعمل جيد.

وأضاف ترامب، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أنه الشخص المختار لمواجهة الصين"، واصفا بلاده بالبنك الذى تريد جميع الدول الاستفادة منه بما فيها الاتحاد الأوروبى.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يربح من وراء بلاده تجاريا نحو 200 مليار دولار، والصين أكثر من 500 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكى اختاره للقيام بعمل جيد، ولم يسبق لأحد القيام بما قام به.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوما جمركية قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار فى جولتين أخريين فى 1 سبتمبر و15 ديسمبر.

 

 


ترامب

امريكا

دونالد ترامب

الحرب التجارية

الصين

الولايات المتحدة

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