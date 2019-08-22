تداول أجزاء من أسئلة التاريخ للثانوية دور ثان بعد دقائق من بدء اللجنة

كتب محمود طه حسين

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة دور ثان، عقب بدء لجنة الامتحان بدقائق، كما نشرت تلك الصفحات إجابات بعض الاسئلة على بعض الجروبات.

وقالت مصادر مسئولة بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان، إن فريق الغش تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها والتأكد من صحة الأسئلة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية لواضعى الامتحان.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.