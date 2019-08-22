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تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:00 ص
تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية مخالفات البناء - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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يشهد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين، وذلك بمجرد إعلان الحكومة عن تفعيله على أرض الواقع، وهذا يعود لما يتضمنه القانون من مواد جاذبة، كما راعى كافة شرائح المجتمع، وفيما يلى نرصد حصيلة الإيرادات نظير التصالح:
 
تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
• 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها.
• 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
• تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.

التصالح فى المخالفات

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قيمة التصالح

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اخبار

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