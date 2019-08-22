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تجديد حبس صاحب مقهى على ذمة قتل عامل فى مشاجرة بسبب "النقوط" بالجيزة

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:52 م
تجديد حبس صاحب مقهى على ذمة قتل عامل فى مشاجرة بسبب "النقوط" بالجيزة جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس صاحب مقهى متهم بإطلاق النار على 3 أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، أن المتهم تنافس مع أحد المجني عليهم على "النقوط " خلال حضورهما حفل زفاف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تدخل خلالها عدد من الحاضرين بالحفل، لفض الخلاف. 
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليهم توجهوا لمقهى الجانى فى اليوم التالى لحفل الزفاف، للتشاجر معه، إلا أنه أشهر سلاحا ناريا، وأطلق النار تجاههم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين اللذان تم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. 
 
تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن صاحب مقهى أشهر سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية، تم نقلهما فى حالة حرجة إلى المستشفى، بسبب خلاف سابق بينهم. 
 
وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربا.
 
بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائدان هشام فتحى وعمر مبارك، من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

مشاجرة بسبب النقوط

مقتل عامل فى مشاجرة

مشاجرة فى حفل زفاف

مقتل شخص فى فرح

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