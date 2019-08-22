تجديد حبس المتهمين بسرقة خزينتين شركة سياحة فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من خزنتين، بشركة سياحة، فى الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سرقة مجهولين مبلغا ماليا من إحدى الشركات الخاصة، دائرة قسم شرطة الجيزة.

بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المتهمين استولوا على مبلغ مالى من خزنتين، داخل شركة سياحة.

بدأ رجال المباحث، فى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بالشركة، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب السرقة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.