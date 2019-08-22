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تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:19 ص
تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وكثافة التشغيل التي تشهدها بعض شركات الطيران تزامنا مع عودة الحجاج وخاصة الخطوط السعودية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعتين بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة شركة فلاى ناس 871 المتجهة ابها ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلات الخطوط السعودية 380 و386 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب كثافة التشغيل التي تشهدها الشركة في نقل الحجاج، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر أن الخطوط السعودية ألغت رحلتها 3330 الإضافية المتجهة إلى المدينة المنورة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة اعداد الركاب .

 

 


حركة الطيران

مطار القاهرة

رحلات دولية

تأخر 7 رحلات طيران

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