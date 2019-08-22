بومبيو يعرب عن تقديره للدنمارك فى اتصال مع وزير خارجيتها

واشنطن (أ ش أ)

أعرب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، عن تقديره لتعاون الدنمارك، باعتبارها من حلفاء الولايات المتحدة وإسهاماتها فى القضايا الأمنية العالمية المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين بومبيو ونظيره الدنماركى جيبى كوفود، بشأن "تأجيل" سفر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الدنمارك، مشيرة إلى أن الوزيرين بحثا تعزيز التعاون بين بلديهما، بما فى ذلك ما يخص إقليم جرينلاند، فى منطقة القطب الشمالى.

يذكر أن الرئيس الأمريكى، قد عدل عن زيارة الدنمارك التى كانت مقررة فى أوائل سبتمبر المقبل بعد أن قوبلت رغبته فى شراء إقليم جرينلاند ذى الحكم الذاتى فى الدنمارك بالرفض، كما كان ترامب قد وصف رئيسة الوزراء الدنماركى مته فريدريكسن بالـ"كريهة" بسبب رفضها تلك الصفقة.