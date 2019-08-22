بوتين يحذر من اعتماد صناعة الفحم الروسية على التصدير

وكالات

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من مخاطر اعتماد صناعة الفحم في روسيا على الأسواق الخارجية بشكل كبير.

وقال الرئيس خلال اجتماع حكومي في موسكو: "في 2018، ارتفع الاستهلاك المحلي من الفحم إلى 180 مليون طن، وفي نفس العام قمنا بتصدير 210 ملايين طن. والاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية يخلق بعض التهديدات والمخاطر، وخاصة عندما تتقلب هذه الأسواق".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أهمية زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية اللوجستية والاجتماعية في مناطق إنتاج الفحم، لافتا إلى المزايا التنافسية من الناحية اللوجستية التي يتمتع بها منتجو الفحم خارج روسيا، بما في ذلك في أستراليا ووإندونيسيا.

وضم الاجتماع رؤساء الأقاليم الروسية التي يستخرج فيها الفحم الحجري، حيث تم بحث التحديات التي تواجه صناعة الفحم في روسيا وسبل تطوريها.