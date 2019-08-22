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بنك المعرفة يتعاقد مع (CDSM) لتوريد وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:18 م
بنك المعرفة يتعاقد مع (CDSM) لتوريد وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إنابة بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع شركة (CDSM) لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لتوريد وتوليف وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد، وذلك لإدارة ومراقبة عملية التعلم لأطباء وموظفي وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للوصول إلى التدريب والمواد العلمية بشكل مستمر وفقاً للاحتياجات المهنية، والتغلب على القيود الجغرافية، وتوحيد المواد التعليمية من خلال إنشاء دورات ماجستير وقائمة تدريب محددة.


التعلم عن بعد

بنك المعرفة

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

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