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بلومبرج: البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:18 ص
بلومبرج: البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة البورصة المصرية
كتبت ريم عبد الحميد

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توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن يشهد شهر أغسطس المزيد من الأداء الجيد للبورصة المصرية فى حال قيام القاهرة بخفض أسعار الفائدة، كما هو متوقع اليوم.

وقالت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن شهر أغسطس كان رائعا بالفعل لسوق الأسهم المصرية، وقد تكون الأمور على وشك أن تشهد المزيد من التحسن لو قامت مصر بخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع اليوم الخميس.

وكان مؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX 30 قد ارتفع أكثر من 7% حتى الآن هذا الشهر، مما يجعله أفضل أداء عالمى فى العالم لمن تقوم بلومبرج ببتبعهم، وهذا يتناقض تماما مع الانخفاضات فى البورصات المشابهة، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسواق النائية بنسبة 5% شهريا على خليفة  الشعور العام بالمخاطر.

وكان التفاؤل بتخفيض أسعار الفائدة أحد الأسباب التى جعلت بورصة القاهرة معزولة عن التوترات التى تجتاح الأسواق فى معظم أنحاء العالم الأخرى، وقد ساعد أدنى معدل للتضخم فى مصر منذ أربع سنوات والظهور التجارى الناجح لأول طرح عام أولى لعام 2019 فى تعزيز هذا الشعور.

ومن المقرر أن يصدر قرار من لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع 100 نقطة أساس على الأقل إلى 14.75%، بحسب ما قال 10 من 12 من المحللين الذين استطلعت آرائهن بلومبرج. بينما لا يرى الاثنان الآخران تغييرا فى تكاليف الاقتراض.

وقال آلان سانديب، مدير الأبحاث فى شركة نعيم للوساطة المالية بالقاهرة، إنه على الرغم من عدم كفاية هذا التخفيض فى الأسعار إلا أنه سيكون نبأ سار لقطاع المستهلكين.

 


البورصة المصرية

تكاليف الاقتراض

سعر الفائدة

اقتصاد مصر

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