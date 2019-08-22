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بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:03 ص
بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة كلية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بعد إعلان أكاديمية الشرطة مد فترة القبول بقسم الضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس الجارى، يقدم اليوم السابع للقراء أهم التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام:

 

وأعلنت أكاديمية الشرطة قبول دفعة من خريجى عددًا من الكليات فى بعض التخصصات من الذكور والإناث من بينهم خريجى كلية الطب البشرى، من الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى تخصصات قسطرة القلب والأورام والعظام والنفسية والعصبية والأنف وأذن والرمد والجهاز الهضمى والمناظير والجراحة العامة من الذكور والإناث وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك والأورام والأطفال والتجميل وقلب الأطفال وجراحات القلب والأوعية الدموية وباطنة قلب وكلى، وتخدير ومسالك وعلاج طبيعى وقلب ورعاية مركزة من الذكور فقط.
 

وأوضحت أكاديمية الشرطة، أن قبول دفعة من الإناث فقط من حملة الماجستير والدكتوراه، فى تخصصات فى الباطنة وباطنة الغدد والجلدية والأطفال والنساء والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب، والأوعية الدموية، ورعاية مركزة أطفال، وأسنان وتحاليل، بالإضافة إلى حملة درجة الماجستير فى الجراحة العامة والأشعة للذكور فقط وبكالوريوس العظام للإناث والذكور وبكالوريوس للذكور والإناث فى تخصصات العلاج الطبيعى وطب الأسنان والتمريض والطب البيطرى.
 

أما بالنسبة للحاصلين من الذكور على بكالوريوس الهندسة نظام 5 سنوات، فسيتم قبول دفعة من تخصصات الحاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج وكهرباء وعمارة وبحرية ومدنى بالإضافة إلى قبول دفعة من طلبة الحاسبات ونظم العلومات نظام 4 سنوات من الحاصلين على البكالوريوس من الذكور والإناث فى الحاسبات ونظم المعلومات.

 

كما أعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة من خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الإناث والفنون التطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا من الإناث والتربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار.. تربية موسيقية من الذكور والتربية الرياضية تخصص تدريب العاب رياضية من الذكور وعام من الإناث والإعلام من الذكور والإناث وخريجى كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية وعامة من الذكور والإناث والطبيعة من الذكور، وخريجى الآداب قسم الاجتماع وعلم النفس من الإناث والخدمة الاجتماعية من الإناث والألسن تخصص المانى ترجمة فورية من الذكور والإناث والألسن لغات وترجمة تخصصات إنجليزى وفرنسى وروسى إيطالى وعبرى وصينى وتركى وإسبانى من الذكور والإناث وخريجى كلية الحقوق من الذكور فقط.


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