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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:38 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات وتوافر السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين. 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، ومن بين هذه التعديلات أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، ويعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة " رئيس مجلس الإدارة" الواردة فى قرار رئيس الجمهورية، بعبارة " المدير التنفيذى للهيئة"، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثماري، وكذلك فى ضوء المتغيرات العالمية فى المجال الرياضى خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر فى الدخل القومي، كما تأتى هذه التعديلات فى ضوء رؤية مصر 2030.

 


اجتماع الحكومة الأسبوعى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

قرارات الحكومة

اليوم السابع بلس

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