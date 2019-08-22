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انتهاء تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول و 23573 كراسة زادت درجاتها

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:13 م
انتهاء تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول و 23573 كراسة زادت درجاتها امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 أمس الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019.
 
وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالى عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 هو 119024 طالب - طالبة، وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339117 كراسة إجابة، مشيرًا إلى أن عدد 23573 كراسة تم زيادة درجاتها. 
 
جدير بالذكر أن الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 وامتدت ليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 حيث تم مد فترة التقدم للتظلمات بدلاً من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهى الفترة القانونية للتظلمات والمحددة بشهر من إعلان النتيجة.

 


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2019

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