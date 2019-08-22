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انتبه.. الإفراط فى المضادات الحيوية مرتبط بزيادة الإصابة بسرطان القولون

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:00 م
انتبه.. الإفراط فى المضادات الحيوية مرتبط بزيادة الإصابة بسرطان القولون مضادات حيوية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة أن تناول المضادات الحيوية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لكن هناك أنواعا أخرى تقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان المستقيم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال علماء جونز هوبكنز إن المخاطر تعتمد إلى حد ما ، على نوع الدواء الذي تم وصفه.

قال فريق البحث إن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد من جديد أهمية وصف الأدوية بحكمة، وهذا ليس فقط يمنع مقاومة المضادات الحيوية ، ولكن أيضًا للحد من مخاطر السرطان.

وفي عام 2010 ، تناول المرضى في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 70 مليار جرعة من المضادات الحيوية ، أي ما يعادل 10 جرعة لكل منهما.

وقال البحثون إن المضادات الحيوية لها تأثير قوي وطويل الأمد على ميكروبيوم الأمعاء "البكتيريا الجيدة" ، حيث يغير توازن البكتيريا المفيدة والضارة عن طريق قتل الكثير من كلا النوعين.

وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان تناول الحبوب قد يؤثر على مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمستقيم وكيف.

وقام الباحثون بجمع معلومات وصفية لأكثر من 28900 مريض تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء أو المستقيم خلال فترة مراقبة متوسطها ثماني سنوات ، وبالنسبة لـ 137077 مريض ، تم التطابق مع العمر والجنس ، والذين لم يصابوا بالسرطان.

وكان حوالي 70% من مرضى سرطان الأمعاء يتناولون المضادات الحيوية في السنوات السابقة لتشخيص السرطان.


مضادات حيوية

اضرار مضادات حيوية

سرطان القولون

المضادات الحيوية

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