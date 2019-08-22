اليوم.. نقابة التمريض تنتهى من تلقى طلبات التقدم لوظائف بالسعودية

كتبت آية دعبس

تنتهى النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، النقيب العام، من تلقى طلبات التقدم لشغل وظائف بالمؤسسات الصحية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 22 أغسطس الجارى، تنفيذا للبروتوكول الذى تم إبرامه بين النقابة وسوق العمل السعودى، لبدء تشغيل أعضاء هيئة التمريض.

ويتم تقديم الطلبات بمقر النقابة العامة للتمريض، من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، براتب أساسى 4110 ريالات سعودية، وزيادة 295 ريال لكل سنة خبرة، بالإضافة إلى توفير سكن ومواصلات خلال سنة التعاقد.

وللتقدم لتلك الوظائف يشترط الحصول على البكالوريوس فى علوم التمريض، كحد أدنى، وموثق من الخارجية، وأن تكون المُمرضة مُقيدة بنقابة التمريض، وكارنية النقابة سارى، وأن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، ولدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وألا يزيد العمر عن 35 سنة، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ولائقة صحيا، وحسنة المظهر، والسير والسلوك، بشهادة معتمدة من النقابة، واجتياز اختبار تحريرى، ومقابلة مع عضو لجنة التعاقد، بنسبة لا تقل عن 70%.