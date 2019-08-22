اليوم.. عودة 580 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية الى أرض الوطن

كتب مدحت وهبة

يعود اليوم الخميس 580 حاجا من أعضاء الجمعيات إلى القاهرة، من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على ان يتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة وتتواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى.

و كان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسيرعلى الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة .