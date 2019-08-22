اليوم.. جامعة عين شمس تشهد افتتاح الدورة الكشفية للقمة الـ 30 للجامعات

تشهد جامعة عين شمس، اليوم الخميس، افتتاح الدورة الكشفية الـ 30 للجامعات المصرية، والتى تستضيفها الجامعة فى الفترة من 20 إلى 29 من أغسطس الجارى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة كلية ومستشارى نائب رئيس الجامعة الدكتور طايع عبد اللطيف والدكتور تامر راضى، و سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

واستقبلت جامعة عين شمس وفود من 14 جامعة مصرية توافدوا على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، حيث يتنافس على مدار تسعة أيام أكثر من 250 جوال و جوالة من جامعات القاهرة، بنى سويف، سوهاج، أسوان، بنها، المنوفية، السويس، جامعة قناة السويس، دمياط ،طنطا، المنصورة، الأزهر، بور سعيد و عين شمس.

وتتنافس فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلى تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها، ويتم إعلان نتائج المسابقات خلال حفل ختام الدورة المزمع انعقاده فى الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 29 من أغسطس.

وكان الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب،عقد اجتماعاً موسعاً للوقوف على استعدادات استضافة الدورة من إقامة و تغذية وتأمين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لخروج الدورة الكشفية بصورة ناجحة، حضر الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومستشار نائب رئيس الجامعة و الدكتور تامر راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى موسى، منسق الدورة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وطارق أحمد مدير عام إدارة رعاية شباب الجامعة وإبراهيم سعيد القائم بعمل مديرعام قطاع المدن و سماء خاطر مدير إدارة الجوالة.



