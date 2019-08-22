الهند تعقد قمة للمستثمرين بجامو وكشمير أكتوبر المقبل

كتبت – هناء أبو العز

تنظم الحكومة الهندية، أول قمة للمستثمرين فى جامو وكشمير 2019، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2019 فى سريناجار وجامو.

وقال نافين كيه تشودرى ، نائب وزير الإدارة والتجارة والصناعة والسياحة، فى مؤتمر صحفى عقد فى مركز المؤتمرات بجامو، ونقلته سفارة الهند بالقاهرة، أن حكومة الولاية قررت تنظيم أول قمة للمستثمرين من جامو وكشمير لجذب الاستثمارات في مختلف قطاعات اقتصاد الولاية، وإبراز مقومات جامو وكشمير باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة.

وصرح نافين تشودرى، بأن الجلسة الافتتاحية للقمة ستعقد في مدينة سريناجار في 12 أكتوبر 2019 ، بينما سيتم عقد حفل الافتتاح في جامعة جامو في 14 أكتوبر 2019. من المرجح أن يحضر الجلسة الافتتاحية و الحفل الافتتاحى، أرفع الشخصيات على مستوى الدولة إلى جانب كبار وزراء الحكومة الاتحادية ونواب وزراء من الحكومة الهندية، وممثلين عن حكومات الولايات الأخرى وكبار رجال الصناعة ورجال أعمال من الهند. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مجموعة واسعة من الجلسات الفنية تغطي مختلف قطاعات الاقتصاد.

وكشف تشودرى، أن منظمة الترويج التجاري لجامو وكشيمر، ستكون هي الجهة المنظمة لحكومة الولاية لعقد هذه القمة الخاصة بالمستثمرين. وسوف يتم توجيه الدعوة لحوالي 2000 من كبار الشخصيات في مجال الصناعة والتجارة. ومن المتوقع حضور عدد كبير منهم في القمة . وقال تشودري إنه على الرغم من ضيق الوقت المتاح، فإن حكومة الولاية قد وضعت آلية مناسبة لإنجاح القمة.

وصرح شودري بأن اتحاد الصناعات الهندية سوف يكون الشريك الوطني في القمة وسيقدم الدعم لحكومة الولاية عن طريق تقديم قائمة بالمؤسسات الصناعية والتجارية التى سيتم دعوتها وتنظيم الحملات الترويجية داخل وخارج البلاد وغير ذلك من المسائل المتعلقة بتنظيم القمة.

وقال أيضاً أن حكومة الولاية قد عينت شركة "إرنستآنديونج" كشريك لجمع المعلومات وشركة "برايس واتر هاوس كوبر" كشريك لإدارة الإعلام من خلال عملية شفافة لتقديم العطاءات. وسوف تتولى شركة إرنستآنديونج توثيق السياسات المختلفة وسياسات القطاعات وغيرها من الحوافز التي توفرها الولاية.