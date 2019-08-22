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النيابة تخاطب تنفيذ الأحكام بشأن هارب من حكم إعدام فى الخليفة

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:05 م
النيابة تخاطب تنفيذ الأحكام بشأن هارب من حكم إعدام فى الخليفة حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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خاطبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، مباحث تنفيذ الأحكام بشأن هارب من حكم إعدام بمنطقة الخليفة، لتسليمه.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن  قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "احمد. ع. س" 41 سنة إخصائي تحاليل ومقيم 13 شارع البيومي التونسي ـ دائرة القسم وله محل إقامة أخر 60 شارع لاشين من شارع على شيحه ـ فيصل بالجيزة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 38056823 لسنة 2013م الخليفة "استعراض قوة، قتل، وضع نار" والمقضي فيها بالإعدام ،وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

 

 


تنفيذ احكام

هارب من تنفيذ احكام

نيابه الخليفة

محكمه جنوب القاهرة

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