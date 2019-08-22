النيابة تحقق مع متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من سيدة بالسلام

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة السلام، التحقيق مع متهم بسرقة مشغولات ذهبية وفضية، ومبلغ مالى من داخل مسكن سيدة بالسلام.

وألقى ضباط مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عاطل لسرقته مشغولات ذهبية وفضية، ومبلغ مالى من داخل مسكن سيدة فى السلام.

كانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة السلام أول، تفيد قيام عاطل بسرقة (مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى)، من داخل مسكن سيدة بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وبناءً على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر، تم ضبطه، والذي أقر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.