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المعاهد الأزهرية: امتحان الدور الثانى للثانوية فى الفرنساوى والأدب دون غش

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:11 م
المعاهد الأزهرية: امتحان الدور الثانى للثانوية فى الفرنساوى والأدب دون غش امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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انتهت اللجنة الثانية لامتحانات طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية، القسمين الأدبى والعلمى، حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوى، فى اليوم السادس لامتحانات الثانوية، وامتحان مادة الأدب والنصوص للقسم العلمى.
 
وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان الفرنساوى والأدب مرا بهدوء دون شكاوى كما لم يرد للقطاع أى شكاوى من الطلاب، ولم ترصد فرق التفتيش المنتشرة بلجان الجمهورية أى ملاحظات بورقة الأسئلة أو غش.
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.
 
 

 


الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

الفرنساوى

قطاع المعاهد الازهرية

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