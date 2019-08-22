المحكمة الإدارية التونسية تقضى بإعادة 4 مرشحين لسباق الرئاسة

تونس /أ ش أ/

قضت دوائر الاستئناف للمحكمة الإدارية التونسية، بإلغاء 4 قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد قبول طعون مقدمة من قبل مرشحين للرئاسة رفضت هيئة الانتخابات ملفاتهم.

وقال الناطق الرسمى باسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى - فى تصريح اليوم الخميس - إن المرشحين المعنيين هم الصحبى براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.

وأضاف أن المحكمة راجعت الحيثيات التى تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية ومدى شرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "خاطئة".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، ورفض 71 طلب ترشح من بين 97.