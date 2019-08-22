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الكهرباء تنفى تخفيف الأحمال أو التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:34 م
الكهرباء تنفى تخفيف الأحمال أو التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع عداد كهرباء - ارشيفية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء حول قيام الوزارة بتخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل كافي، مُؤكدةً أنه  لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ حوالي 25%، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
 
 وأكدت الوزارة  فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول  التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع مما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى،  مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات   مُسبقة الدفع، مُشددًة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقاً لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مُستخدمي العدادات  مُسبقة الدفع.
 
 
 
 

العدادات مسبوقة الدفع

وزارة الكهرباء

تخفيف الاحمال الكهربائية

تقرير الشائعات

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