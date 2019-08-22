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الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا للكشافة.. صور

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:54 م
الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا للكشافة.. صور الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة
كتبت سارة علام

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أقامت إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، على مدار الأسبوع الجارى، مخيما كشفيا لقادة وأشبال طيبة فى إطار العمل المجتمعى لإيبارشية طيبة، ولإعداد مجموعات كشفية فى مختلف رعايا الإيبارشية. 
 
أقيم المخيم فى مركز شباب قرية المريس، حيث وصل عدد المشاركين في المخيم إلى  64 من الأشبال و27 قائد ، وتم تخصيص يومي الخامس والسادس عشر من شهر أغسطس للقادة، حيث تم عمل تثقيف وتأسيس لهم.
 
كما شارك فى المعسكر أبناء حجازة، والأقصر، والمريس، وأرمنت الحيط، وأرمنت الوابورات، وحاجر الرزيقات بحرى.
 
وزار فى اليوم الأخير من المخيم حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة ولجنة من مديرية الشباب والرياضة وتابع جزء من أنشطته وأبدي إعجابا شديدا بها، كما قرر تكريم جميع المشاركين في مقر المديرية في وقت لاحق  على أن يتم تنظيم معسكرات في المرحلة القادمة  لأبناء مختلف رعايا الإيبارشية في مراحل سنية أخري
 
الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة (1)
الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة (1)

الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة (2)
الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة (2)

الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة (3)
الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تقيم مخيمًا لأشبال الكشافة (3)

 


الكشافة الكاثوليك

كشافة الكنيسة

ايبراشية طيبة

الكاثوليك

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