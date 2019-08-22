الكرملين: العودة إلى "الثمانى الكبار" ليست غايتنا فى حد ذاتها

موسكو / أ ش أ /

جدد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن روسيا لا تعتبر عودتها إلى مجموعة "الثمانى الكبار" غاية بحد ذاتها، مشيرا إلى وجود صيغ أخرى تتيح حل مسائل كثيرة بفعالية أكبر.

وقال بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "ليست العودة إلى مجموعة السبع الكبار (G7)، أى الثمانى الكبار (G8) سابقا، غاية بحد ذاتها بالنسبة لروسيا. وفى أى حال من الأحوال، ترى روسيا أن مناقشة قضايا عالمية شاملة، جيوسياسية أو أمنية أو اقتصادية، فى غياب الصين والهند ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى، ليست أمرا مثمرا جدا فى الظروف الراهنة".. مضيفا أنه ومن هذا المنظور، تبدو صيغ أخرى، كصيغة مجموعة العشرين الكبار على سبيل المثال، أكثر فعالية .

ونوه بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد اهتمام موسكو بالتواصل مع دول أخرى، أيا كانت صيغه.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعرب، أمس، عن اعتقاده بأنه من المناسب أكثر أن تكون روسيا ضمن مجموعة الثمانى الكبار (مع الولايات المتحدة، وكندا، واليابان وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا)، مؤكدا أنه سيؤيد عودة موسكو إليها فى حال اقترح أى واحد من أعضاء السبعة الكبار استعادة عضوية روسيا فى المجموعة.