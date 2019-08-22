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القوى العاملة: مبادرة "مفتش جديد" لرعاية وحماية العاملين وتأمين بيئة العمل

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:04 ص
القوى العاملة: مبادرة "مفتش جديد" لرعاية وحماية العاملين وتأمين بيئة العمل وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها بهدف رفع الوعى بين مفتشى السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين، حيث تم عقد اجتماعا لموجهى ومديرى ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات وتواجهه فى العمل.

كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات فى أثناء التوجيه الفنى من موجهى الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات فى المستقبل.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفنى والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميدانى، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم المتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

ومن جانبه قال أيمن ربيع، وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية: إنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التى سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التى تواجه المفتشين فى التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع .

وأكد أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية ، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلي أن رسالة وزارة القوى العاملة فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

حضر الاجتماع مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندس محمود محمد مهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وجميع مديرى المكاتب وجميع المفتشين بالمنيا.

 



 


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