"القومى للإعاقة" يكلف بمتابع حادث الشرقية وتوفير الدعم اللازم للضحية

أعلن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عن تواصله مع الجهات المعنية المختلفة فى واقعة تعرض شاب من ذوى الإعاقة الذهنية، للإعتداء عليه بالضرب والتعذيب داخل محل حلاقة فى قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق فى محافظة الشرقية .

وكلف الدكتور "أشرف مرعى" المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل المساندة للشاب المعتدى عليه .

وقال مرعى، إن المجلس يعمل بشكل مستمر على إتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق بين الجهات المختلفة والأجهزة المعنية لمجابهة أي إنتهاك يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالباً الجهات المعنية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في هذه الواقعة في ضوء ما تشكله هذه الجريمة من إساءة لكرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بسرعة إستجابة وزارة الداخلية في إلقاء القبض علي 2 من المتهمين في هذه الواقعة .



