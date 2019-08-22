سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 06:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى للإعاقة" يكلف بمتابع حادث الشرقية وتوفير الدعم اللازم للضحية

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:53 م
"القومى للإعاقة" يكلف بمتابع حادث الشرقية وتوفير الدعم اللازم للضحية الدكتور أشرف مرعى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عن تواصله مع الجهات المعنية المختلفة فى واقعة تعرض شاب من ذوى الإعاقة الذهنية، للإعتداء عليه بالضرب والتعذيب داخل محل حلاقة فى قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق فى محافظة الشرقية .

وكلف الدكتور "أشرف مرعى" المشرف  العام على  المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل المساندة للشاب المعتدى عليه .

وقال مرعى، إن المجلس يعمل بشكل مستمر على إتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق بين الجهات المختلفة والأجهزة المعنية لمجابهة أي إنتهاك يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالباً الجهات المعنية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في هذه الواقعة في ضوء ما تشكله هذه الجريمة من إساءة لكرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بسرعة إستجابة وزارة الداخلية في إلقاء القبض علي 2 من المتهمين في هذه الواقعة .

 


 

 


القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

ذوى الاعاقه

معاق ذهنيا

الاعتداء على شاب معاق

الاعتداء على معاق ذهنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومى للإعاقة يناشد بتوفير مترجم للغة الإشارة لنقل كافة المشروعات القومية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:31 م

إلزام أجهزة الدولة بمد المجلس القومى للإعاقة بالبيانات وفقًا للقانون الجديد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:00 ص

إعفاء القومى للإعاقة من الرسوم القضائية وإعداد تقرير سنوى عن الأوضاع

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:50 م

إلزام المجلس القومى للإعاقة بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:00 ص

"القومى للإعاقة" يؤكد دعمه لفتاة شبرا الخيمة المغتصبة ويطلب أقصى عقوبة للجانى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

تسريب صوتى يكشف ألاعيب الإخوان فى ذكرى رابعة.. مذيعة إخوانية تفضح أيمن نور وقيادات الإرهابية: نظموا حفلا لكسب التعاطف "عشان يصعبوا عليهم بالتسول".. العصماء: رابعة عمرها ما كانت بطولة واللى بيحصل تفاهة

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

سجون فنلندا.. صناعة وزراعة ومرتب وإجازة كل شهرين.. اعرف التفاصيل

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

س و ج.. هل ينضم كهربا للأهلى عبر "محلل" الدورى البرتغالى؟

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

المخرج العالمى كوينتين تارانتينو ينتظر مولوده الأول رغم تخطيه الـ56 عاما

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين والرطوبة ترتفع من جديد

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

موجز 1.. مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة