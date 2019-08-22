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القبض على 7 عناصر اجرامية بأسلحة نارية بميت العطار ببنها

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:33 م
القبض على 7 عناصر اجرامية بأسلحة نارية بميت العطار ببنها حملة أمنية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 7  من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة نارية آلية وذخيرة بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها ، علي اثر خلفية وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين تاجري مخدرات، أسفرت عن مصرع وإصابة شخصين وقامت مديرية الأمن اليوم  بمداهمة بعض منازل البلطجية وقطاع الطرق وحائزي السلاح الناري بالقرية، وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.
 
كانت حملة مكبرة شنتها مديرية أمن القليوبية بناء على توجيهات اللواء طارق عجيز مدير الأمن، لضبط العناصر الخطرة والأسلحة النارية والهاربين من الأحكام  القضائية بقرية ميت العطار، أشرف عليها اللواء هشام سليم مدير المباحث، وقادها العميدان وائل نبيل، رئيس مكتب المخدرات، وخالد المحمدي، مفتش مباحث بنها، والمقدم أحمد كمال أبوالعز، رئيس مباحث مركز بنها، وأسفرت عن ضبط 6 عناصر إجرامية وهم "ع. ع. أ"، وشهرته "سوادة" 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 9 قضايا مخدرات وسلاح والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات، و"م. خ. م" 32 سنة وشهرته "الجبلي"، و"م. أ. ع" 36 سنة، وشهرته "عديلة" وسبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح، و"أ. أ. أ" 30 سنة، وشهرته "قطش" والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح، و"أ. أ" 30 سنة عاطل وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و"م. ع. م" 37 سنة، عاطل سبق اتهامه في 13 قضية مخدرات وسلاح، وضبط بحوزة المتهمين 6 قطع سلاح ناري وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، كما تم ضبط 2 كيلو مخدرات من نبات البانجو وكيلو حشيش.
 
كانت قرية ميت العطار ببنها شهدت أمس أحداثا مؤسفة، حيث نشبت مشاجرة بين تاجري مخدرات بالأسلحة النارية، واستعان كل طرف بأهليته، ما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرق منزل، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الموقف وضبط الطرفين والأسلحة بحوزتهما
 
 
 
 

 

 


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