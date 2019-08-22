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القبض على هارب من حكم إعدام فى منطقة الخليفة

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:30 ص
القبض على هارب من حكم إعدام فى منطقة الخليفة المتهم الهارب من الإعدام
كتب عبد الرحمن سيد

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سقط فى أيدى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، هارب من حكم أعدام بمنطقة الخليفة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة.
 
 
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "احمد . ع . س" 41 سنة أخصائي تحاليل ومقيم 13 شارع البيومي التونسي ـ دائرة القسم وله محل إقامة أخر 60 شارع لاشين من شارع على شيحه ـ  فيصل / جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3805/6823 لسنة 2013م الخليفة   "استعراض قوة، قتل ،وضع نار  " والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 9/5/2018م، وبمواجهته بالحكم  الصادر ضده أقر به، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
 
 

هارب من اعدام

مباحث القاهرة

اخصائى تحاليل

الخليفة

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