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القبض على صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا فى باب الشعرية

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:47 ص
القبض على صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا فى باب الشعرية المتهم مع المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب مخزن بحوزته 12 كرتونة سجائر مهربة جمركيا، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتها القوة المرافقة، من ضبط "بسام . م . ع" 21 سنة صاحب مخزن بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1204لسنة2018م باب الشعرية.
 
وعثر بداخل المخزن على 12 كرتونه بداخلها 6000 علبة سجائر "مختلفة الأنواع "، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

مباحث القاهرة

باب الشعرية

مخزن سجائر

سجائر مهربة جمركيا

تهريب السجائر

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