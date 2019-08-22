سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 09:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب شركة يزور الاختام والمستندات الحكومية فى الوايلى

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:00 ص
القبض على صاحب شركة يزور الاختام والمستندات الحكومية فى الوايلى المتهم مع المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب شركة يزور المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن الرائد محمد سيد الإتربى، رئيس مباحث قسم شرطة الوايلى وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "عماد . ع . ع" 66 سنة صاحب شركة للاستثمار والمستلزمات الطبية بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 7740 لسنة 2008م الوايلى "خيانة أمانة" لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مسكنه عثر على" 2 خاتم شعار الجمهورية مطموسين الجهة التابعين لها " (( أحدهما ذو شعار صقر قريش الخاص بالجمهورية العربية المتحدة، خاتم معدنى كودي، 36 أكلاشيه غير لائق، الأمانة العامة، العيادات الخارجية لمستشفى الدمرداش، أسماء أطباء مختلفة، المستندات والمحررات الرسمية الخالية من البيانات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة( شهادات إتمام التعليم الجامعى ومحو الأمية، إعفاء وتأدية الخدمة العسكرية، عقود زواج شرعية، وثائق قيد عائلى، إجازات مرضية وتقارير طبية ) "وجميعهم مقلدة".

وضبطت الأدوات المستخدمة فى التزوير "جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكنر ألوان، ماكينة تغليف، عدسة مكبرة".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على أختام شعار الجمهورية المضبوطة بحوزته إبان أحداث يناير 2011م من أحد تجار الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة " لا يمكنه الإرشاد عنه " وقيامه باصطناع الأكلاشيهات بأحد محال الزنكوغراف الكائنة بميدان العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكى ( جارى الإرشاد عنه ) وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 


مباحث القاهرة

شركة غير مرخصة

تقليد المطبوعات

تزوير الاوراق بالوايلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على صاحب شركة لتزويره رخص السيارات فى البساتين

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:41 ص

القبض على صاحب شركة وعامل قبل ترويجهما 25 تذكرة هيروين بالشيخ زايد

الخميس، 11 يوليه 2019 09:45 ص

القبض على صاحب شركة سيارات هارب من تنفيذ أحكام بكرداسة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:17 م

القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى السيدة زينب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:45 م

القبض على صاحب شركة استورد ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات بالهرم

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:33 ص

القبض على صاحب شركة لاستيراده لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:18 ص

القبض على صاحب شركة هارب من 53 سنة حبس فى قضايا بالبساتين

الأحد، 26 مايو 2019 04:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

الزراعة: خسرنا 87014 فدانا خلال 8 أعوام بسبب 1.9 مليون حالة تعدٍ على أرض خصبة

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة