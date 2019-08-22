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القبض على صاحب شركة يبيع ساعات يد بكاميرات ممنوع تداولها فى عين شمس

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:07 ص
القبض على صاحب شركة يبيع ساعات يد بكاميرات ممنوع تداولها فى عين شمس المتهم مع المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب شركة لبيعه هواتف على شكل ساعة يد مزودة بكاميرات مراقبة ممنوع تدوالها بالسوق فى عين شمس، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة.
 
 
المتهم
المتهم
وكان ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية شنوا حملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمكنوا من ضبط "ياسر . خ . أ" 40 سنة صاحب شركة توريدات بعين شمس ومقيم دائرة قسم شرطة المعادىي لبيع وتداول هواتف على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرا داخلية ممنوع تداولها وهواتف محمولة أخرى مجهولة المصدر بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات.
 
وعثر بحوزته 140 هاتف محمول مجهزة لتركيب شرائح اتصال بشبكات المحمول، تحقيق الاتصال اللاسلكي فيما بينها عن طريق 11 قناة حدود نطاق مكاني 500 متر ، 22 هاتف محمول على هيئة ساعة يد مزودة بكاميرات تصوير، 5 نظارة مكبرة(جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ).
 
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وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة. 
 

مباحث القاهرة

النيابة العامة

ساعة يد

كاميرات

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