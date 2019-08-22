القبض على ربة منزل لسرقتها 13 ألف جنيه من داخل شقة فى بشبرا

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على ربة منزل لسرقتها 13 ألف جنيه وهاتف محمول، من داخل شقة بمنطقة بشبرا، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا بضبط ربة منزل مقيمة بمحافظة القليوبية، سبق إتهامها فى 5 قضايا وبحوزتها (هاتف محمول- حافظتى نقود بداخلهما مبلغ مالى) مجهولى المصدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بإرتكابها واقعة سرقة مبلغ مالى 13 ألف جنيه من داخل مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأقرت بإنفاقها المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.