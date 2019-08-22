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الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:13 ص
الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 52 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة  2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزرالمارشال UMM SLAL  ، بحمولة 166 ألف طن، قادمة من جبل طارق ، ومتجهة إلى قطر.

 وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MURSIA MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا. 


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