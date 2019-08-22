العربية للتصنيع تبحث مع شركة ألمانية إنتاج أجهزة فحص الحقائب

كتب زكى القاضى

بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة "رود آند شفارتس" الألمانية، تعزيز التعاون المشترك، فى إطار خطة الدولة القومية لنشر البوابات الأمنية، وأجهزة فحص محتويات الحقائب بكافة المنشآت والمدن الذكية الجديدة.

تأتى تلك المباحثات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى لبوابات تأمين مداخل الأماكن والمنشآت الحيوية، من خلال الشراكة مع الخبرات العالمية.

في هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا صناعة البوابات الأمنية وفقا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة لبحث أطر التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الألمانية ،لإقامة صناعة وطنية لبوابات تأمين المطارات والموانئ والمتاحف والأماكن الحيوية والإستراتيجية وأجهزة فحص محتويات الحقائب.

وأضاف أن التكنولوجيا بتلك البوابات تمتاز بالدقة وبأحجام وأشكال متعددة لتأمين كافة المنشآت العامة والحيوية والخاصة، كما يمكن تطويعها لتلبية إحتياجات المستخدم، مشيرا لأهمية الإستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة فى هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة وسد إحتياجات الطلب المتزايد محليا في مواجهة التحديات الأمنية والتصدير لأفريقيا والدول العربية.

من جانبه أشاد بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة "رود آند شفارتس" الألمانية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن استعداد الشركة للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلى من البوابات الأمنية والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط.

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