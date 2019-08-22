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الصحة: مبادرة 100 مليون صحة فحصت 63 مليون مواطن حتى الآن

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:18 م
الصحة: مبادرة 100 مليون صحة فحصت 63 مليون مواطن حتى الآن تادروس أدهانوم"مدير منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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قال وزارة الصحة والسكان، إن "تادروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، توثيق منظمة الصحة العالمية لحملة "100 مليون صحة" بعد مراقبتها من جانب المنظمة.
 
وأضافت الوزارة أن مدير منظمة الصحة العالمية زار غرفة عمليات 100 مليون صحة وقال إن المنظمة تحققت من جميع خطوات المبادرة بدءاً من الكواشف الطبية حتى إجراء الفحص ونتائج الحملة.
 
وأشار ت الوزارة إلى أن المبادرة قامت بفحص 63 مسح مليون مواطن من فيروس سى، مؤكدا دعمه لجميع المبادرات الرئاسية لدعم صحة المصريين.
 
وقالت إن  "تادروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، أعلن استعداد المنظمة المشاركة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عند تدشينها رسميا سواء فى بورسعيد أو الـ 5 محافظات، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمنظومة الجديدة، سواء كانت لوجيستية أو فنية أو مادية.
 
وأضافت الوزارة أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمبادرة صحة المرأة التى تهدف إلى الكشف المبكر على السيدات من سرطان الثدى والأمراض غير السارية، لافتاً إلى توفير كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية.

 


الصحة

الصحة العالمية

فيرس سى

الامراض غير المعدية

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