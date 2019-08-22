الشرطة الفرنسية ترحل ألمانى محظور بقائه فى البلاد بسبب أعمال عنف

كتب : أحمد علوى

اعتقلت قوات الأمن الفرنسى قبل أيام من بدء قمة G7 فى مدينة بياريتز الفرنسية، مواطن ألمانى مُنع من البقاء فى فرنسا وتم طرده إلى بلده.

ويعتبر هذا هو الثانى فى غضون أيام قليلة، حيث تم اعتقال المواطن الألمانى المحظور بقائه فى فرنسا فى مدينة كوت دور وأُعيد إلى ألمانيا قبل القمة التى تضم أكبر سبع قوى عالمية فى بياريتز.

وألقى القبض على مواطن ألمانى آخر ، كان خاضعًا لحظر إدارى على الإقامة فى فرنسا قبل مجموعة السبع، فى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء وتم ترحيله إلى بلاده.

تم اتخاذ هذا الإجراء الإدارى ، الذى أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية ، ضده مؤخرًا لأنه "عرف عنه ارتكاب أعمال عنف فى قمة مجموعة العشرين" فى الماضى.

ووفقًا لمصدر قضائى ، لم يكن الرجل على علم بوجود حظر الإقامة هذا الذى لم يتم إخطاره به بعد، "لذلك لم يكن موضوع الإجراءات الجنائية ، وظلت الإجراءات إدارية بحتة"،ووضع رهن الاحتجاز الإدارى ، ثم أعيد إلى بلده بالطائرة.