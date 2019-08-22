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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الغربية

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:39 م
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الغربية الحماية المدنية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب بداخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة مساكن السلام التابعة لمدينة طنطا.
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة مساكن السلام وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده حتى لا يمتد إلى المساكن المجاورة ، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

 


مدير امن الغربية

حرائق

شقة سكنية

الحماية المدنية

نشوب حريق

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