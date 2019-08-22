السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة مساكن السلام وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده حتى لا يمتد إلى المساكن المجاورة ، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .